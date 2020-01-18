شكرا لقرائتكم خبر عن المشير خليفة حفتر يصل برلين لحضور مؤتمر دولي حول ليبيا والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020 وصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الألمانية برلين، لحضور المؤتمر الدولي الذي يعقد غداً الأحد، بشأن الأزمة الليبية .

جاء ذلك في خبر عاجل أوردته قناة الحدث الإخبارية . Advertisements وتحتضن المانيا غداً الأحد مؤتمراً دولياً لتحديد مسار السلام في ليبيا وإنهاء القتال الذي تشهده منذ اشهر . وبحسب مصادر مطلعة فإن "مؤتمر برلين" حول ليبيا سيبحث نزع سلاح الميليشيات عبر لجنة أمنية ليبية، بالإضافة لتشكيل لجنة دولية تشرف على تنفيذ بنود الاتفاق الذي سيُبرم. وكشفت هذه المصادر عن بنود يتم التشاور حولها حالياً لوضعها في مسودة الاتفاق الذي سيتم توقيعه في برلين

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