عدن .. الحزام الأمني يواصل حملة ضبط الدراجات النارية

السبت 18 يناير 2020

تمكنت قوات الحزام الأمني القطاع الثامن من ضبط عدد جديد من الدراجات النارية التي لم تلتزم بالقوانين والإجراءات وكذا المركبات غير المرقمة وذلك في إطار الحملة الأمنية التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي في العاصمة عدن .



ونفذت قوات الطوارئ بحزام الشيخ عثمان بقيادة النقيب كرم المشرقي قائد القطاع الثامن, حملة أمنية واسعة لضبط ماتبقى من الدراجات النارية التي ما زالت تتجول في شوارع المدينة, حيث ضبطت أكثر من (10) دراجات في مواقع مختلفة.

وفي نفس السياق, نفذت قيادة الحزام الامني بقطاع الشيخ عثمان زيارة تفقدية للمواقع الأمنية ونقاط التفتيش بالمديرية.

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وتفقد نائب قائد القطاع "محمد ناصر هادي" نقاط التفتيش المنتشرة على مداخل ومخارج المديرية, والتقى بقيادات وأفراد النقاط للاطلاع على الجاهزية الامنية لافراد النقاط واحتياجاتهم.

وأشاد القائد "محمد ناصر" بصمود وثبات أبطال قوات الحزام الأمني المرابطين في مواقعهم، وحثهم على التحلي بالصبر والأخلاق واليقظة الأمنية.

الجدير بالذكر أن قوات الحزام الأمني بالشيخ عثمان عملت على تغيير ملامح الخارطة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن, من خلال تحقيقها الكثير من الإنجازات والانتصارات الأمنية , التي ساعدت على تثبيت الأمن وفرض النظام والقانون بمديرية الشيخ عثمان.

كما صنف القطاع الثامن حزام أمني بمديرية الشيخ عثمان كأفضل قطاع أمني تابع لقوات الحزام الأمني بعدن.