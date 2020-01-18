شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعتذر عن «مؤتمر برلين» لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

اعتذرت تونس، اليوم السبت، عن عدم الحضور في مؤتمر برلين حول ليبيا بعد استلامها الدعوة قبل يومين من المؤتمر المقرر عقده غدا الأحد.

وأعلنت الخارجية التونسية في بيان لها اليوم إنه لن يتسنى لتونس المشاركة في المؤتمر "رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أي جهد دولي يراعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي الشقيق".

وأرجعت هذا القرار "إلى ورود الدعوة بصفة متأخرة وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر الماضي".

وكانت أحزاب ومنظمات في تونس أعلنت عن استيائها للغياب المفاجئ عن المؤتمر الذي يخص دولة جارة تشترك معها في الحدود والتاريخ والروابط البشرية والاقتصادية.

ولم ترد توضيحات من ألمانيا والسلطات التونسية حول أسباب التأخر في توجيه الدعوة لتونس.