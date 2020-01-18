المغرب ينتقد إقصاءه عن مؤتمر برلين حول ليبيا

انتقد المغرب، السبت، عدم دعوته للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، معرباً عن استغرابه العميق لإقصائه من القمة المقرر عقدها، غداً الأحد، في العاصمة الألمانية.

وأكدت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، أن "المملكة كانت دائماً في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية".

وأضاف أن "المغرب اضطلع بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات عام 2015، التي تشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين، من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد الشقيق".

وأشار البيان إلى أن "المغرب لا يفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع".

ولفت إلى أنه لا يمكن للبلد المضيف لهذا المؤتمر، البعيد عن المنطقة وعن تشعبات الأزمة الليبية، تحويله إلى أداة للدفع بمصالحه الوطنية.

وشدد البيان على أن المغرب سيواصل من جهته، انخراطه إلى جانب الأشقاء الليبيين والبلدان المعنية والمهتمة بصدق من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة الليبية.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت تونس عدم مشاركتها في مؤتمر برلين المقرر عقده غداً الأحد؛ بشأن ليبيا.

Advertisements

وأصدرت وزارة الخارجية التونسية بياناً تعتذر فيه عن عدم المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا، معربة عن شكرها وامتنانها للدعوة التي تمّ توجيهها، الجمعة، إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي.

وأرجع البيان عدم المشاركة إلى ورود الدعوة متأخراً، أمس الجمعة، ونظراً لعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وتستضيف العاصمة الألمانية برلين، غداً الأحد، مؤتمراً للسلام في ليبيا بالحي الحكومي وسط العاصمة، وفق بيان سابق لمكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقبل يوم من انطلاق المؤتمر، كشفت وكالة الأنباء الحكومية الألمانية النقاب عن مسودة لحل الأزمة، أعدتها الأمم المتحدة، وتنص على وقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق شامل لقرار مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وخلال الأشهر الماضية، جرت 5 اجتماعات تحضيرية للمؤتمر في برلين، بمشاركة ممثلي عدة دول ومنظمات دولية، نوقشت خلالها المسودة الأممية.

وينتظر المؤتمر مشاركة عالية المستوى، حيث أكدت 10 دول مشاركتها في أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

والتقى المشير خليفة حفتر، مساء الخميس، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس؛ حيث أكد استعداده للمساهمة في إنجاح مؤتمر ليبيا في برلين، وهو مستعد للمشاركة، كما كرر التزامه بوقف إطلاق النار الحالي.

وأفادت الحكومة الألمانية بأن مؤتمر برلين ستشارك به الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات ومصر والكونغو وإيطاليا والجزائر وتركيا.