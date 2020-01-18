المسماري: ليبيا لن تنعم بالسلام إلا بإنهاء التوغل التركي

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن السلام في ليبيا لن يتحقق إلا بالقضاء على التوغل التركي وأذنابه في البلاد.



وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، في مؤتمر صحفي، مساء السبت: إن "السنوات الـ8 الماضية دليل على الإرهاب التركي الأردوغاني، فقد عرض أردوغان آلاف السوريين في تركيا للبيع والشراء".

وشدد المسماري، على أن أردوغان هو المسؤول عن الإرهاب في أوروبا، ويقود الإرهابيين في طرابلس ويروج الإشاعات قبل مؤتمر برلين.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أن تصريحات أردوغان مليئة بالأكاذيب ويحلم بأشياء لا يمكن تحقيقها على الأرض مع وجود الجيش الليبي.

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وأشار المسماري إلى أن ارتباط تركيا بالإرهابيين الدوليين نرصده منذ أوقات طويلة، والمخابرات التركية رعت نقل الإرهابيين من أوروبا لليبيا ومن مالي والنيجر وتشاد نحو طرابلس ودول الجوار لزعزعة أمن المنطقة.

وتستضيف العاصمة الألمانية برلين، غداً الأحد، مؤتمراً للسلام في ليبيا في الحي الحكومي وسط العاصمة، وفق بيان سابق لمكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقبل يوم من انطلاق المؤتمر، كشفت وكالة الأنباء الحكومية الألمانية النقاب عن مسودة لحل الأزمة، أعدتها الأمم المتحدة، وتنص على وقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق شامل لقرار مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وخلال الأشهر الماضية، جرت 5 اجتماعات تحضيرية للمؤتمر في برلين، بمشاركة ممثلي عدة دول ومنظمات دولية، نوقشت خلالها المسودة الأممية.

وينتظر المؤتمر مشاركة عالية المستوى، حيث أكدت 12 دول مشاركتها في أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.