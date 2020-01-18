الأمن اللبناني يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وسط بيروت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020 أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع على المحتجين وسط بيروت، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء.

وأكد مراسل "سكاي نيوز"، أن القوات الأمنية تحاول تفريق المحتجين أمام مصرف لبنان وسط بيروت.

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