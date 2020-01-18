شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا ترسل آلاف المرتزقة من السوريين للقتال في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020 قال المتحدث باسم الجيش الليبى، اللواء أحمد المسمسارى، أن تركيا استغلت وقف إطلاق النار، لترسل الأسلحة والمرتزقة السوريين، للقتال مع الميليشيات في طرابلس.





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