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اقتراب مفاوضات سد النهضة من الحسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ القاهرة أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده اقتربت بشكل كبير من حسم المفاوضات مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة. وأوضح خلال تصريحات نقلها موقع التلفزيون المصري على الانترنت «أن المفاوضات في الولايات المتحدة الأمريكية وصلت لنقطة الحسم والاجتماع القادم نهاية يناير سيحدد الشكل النهائي للاتفاق وبإطار محدد بين البلدين».



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