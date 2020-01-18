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ميليشيات الحوثي تحفر الخنادق وتفخخ الحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الحديدة

صعدت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من عملياتها العسكرية، ووسعت حفر الخنادق، وزراعة الألغام والمتفجرات في محافظة الحديدة غرب اليمن، وحولت مدينة الحديدة إلى كانتونات، وخنادق مفخخة. وأكدت القوات المشتركة في الساحل الغربي، أنها رصدت استعدادات حوثية كبيرة في مناطق عدة بجنوب محافظة الحديدة، شملت استحداث تحصينات والدفع بتعزيزات. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان، بأن الميليشيات قامت بحفر خنادق طويلة على امتداد الطريق الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا، تتفرع منها خنادق أخرى باتجاه منطقة السويق التابعة للتحيتا. وأضاف البيان أن الميليشيات تنقل الأخشاب والطوب الأبيض ليلا إلى الخنادق مع استمرار الحفر، وتقوم ببنائها وتغطيتها من الأعلى بالأخشاب ومن ثم دفنها بالرمل، كما دفعت بمئات المسلحين المدججين بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى شرق مديرية الدريهمي، رافقها استهداف مواقع القوات المشتركة، بأسلحة رشاشة ومتوسطة. واتهمت القوات المشتركة، الأمم المتحدة بالتزام الصمت المطبق إزاء الجرائم والانتهاكات الحوثية، وقالت إن ذلك «شجع الميليشيات على التمادي وارتكاب المزيد منها بقصف واستهداف الأحياء السكنية في التحيتا جنوب الحديدة بالساحل الغربي لليمن، وقصف منازل المواطنين جنوب مركز مدينة التحيتا بقذائف مدفعية الهاون بشكل هستيري». من جهة أخرى عثرت الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، على لغم بحري حراري إيراني الصنع زرعته ميليشيات الحوثي المتمردة، في مياه البحر الأحمر بمحافظة الحديدة. وزرعت الميليشيات اللغم الذي يعمل بالحرارة، قرب جزيرة «زرباط» التابعة للحديدة، وتبين بعد فحصه أنه إيراني الصنع، وتم إتلافه من قبل الفرق الهندسية للجيش بعد تأمين المنطقة. وكان مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن أعلن تأمين أكثر من 10 مناطق ملغومة في مديريات المخا وموزع والوزاعية في الساحل الغربي لمدينة تعز، والاستمرار بمهمته الإنسانية في تأمين حياة المدنيين، وتطبيع الحياة في قرى ومناطق ما تبقى من المخا. ميدانيا، شهدت جبهة شرق صنعاء مواجهات بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، وأكد مصدر عسكري أن الجيش اليمني نفذ هجوما على مواقع للحوثيين في التبة السوداء بمنطقة ضبوعة شمال مديرية نهم التابعة إداريا لصنعاء، وأشار إلى امتداد المواجهات إلى القتب والمجاوحة وبران والمحجر في المديرية نفسها، المتاخمة للعاصمة. مشاهدات يمنية