السيول تغمر 150 منزلا للاجئين الفلسطينيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ بيروت
تضرر أكثر من 150 منزلا في مخيمي الرشيدية وجل البحر للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور جنوب لبنان، بسبب السيول ومياه الأمطار التي غمرت الأحياء السكنية والأزقة داخل المخيمين.
وأعلنت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان أن عددا آخر من المنازل في الرشيدية وجل البحر غرق بالمياه جراء أمواج البحر، في حين تضررت الطرقات والأزقة وانقطع التيار الكهربائي عن بعض المخيمات.
وأكدت اللجان الشعبية في تقرير تقدمت به الأونروا انهيار التحصينات الرملية التي يضعها اللاجئون مع كل شتاء، وتطاير ألواح الصفيح، وانهيار شبكة الطرق والأزقة المحاذية للبحر.
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