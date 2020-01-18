السيسي بين ألمانيا وبريطانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ القاهرة
توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رأس وفد إلى برلين أمس في زيارة لألمانيا، في إطار جولة تشمل بريطانيا.
وكان الرئيس المصري تلقى دعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمشاركة في فعاليات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، بمشاركة قادة ورؤساء دولة عربية وغربية معنية بالملف الليبي، إضافة إلى ممثلين عن 4 مؤسسات دولية وإقليمية.
ويتوجه السيسي من ألمانيا إلى بريطانيا للمشاركة في فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التي تبدأ غدا في العاصمة البريطانية، بناء على دعوة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. ويشارك في الفعاليات عديد من قادة أفريقيا.
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