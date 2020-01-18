الجيش الوطني الليبي: أردوغان مسؤول عن انتشار الإرهاب بأوروبا

أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي ​اللواء​ أحمد المسماري، أن "​أردوغان​ يحاول تسويق الكذب أمام الرأي العام للتأثير على ​مؤتمر برلين​"، مؤكداً أن "أردوغان مسؤول عن انتشار ​الإرهاب​ في ​أوروبا​".

وفي مؤتمر صحفي، إتهم المسماري أردوغان "بقيادة العمليات المسلحة في العاصمة الليبية ​طرابلس​"، مشيراً إلى أن الرئيس التركي "يحلم بأشياء لا يمكن تحقيقها في ظل وجود ​الجيش الوطني​".