الجيش الوطني الليبي: أردوغان مسؤول عن انتشار الإرهاب بأوروبا

أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن "أردوغان يحاول تسويق الكذب أمام الرأي العام للتأثير على مؤتمر برلين"، مؤكداً أن "أردوغان مسؤول عن انتشار الإرهاب في أوروبا".
وفي مؤتمر صحفي، إتهم المسماري أردوغان "بقيادة العمليات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس"، مشيراً إلى أن الرئيس التركي "يحلم بأشياء لا يمكن تحقيقها في ظل وجود الجيش الوطني".
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