مقتل 30 جنديا من الجيش اليمني في قصف من جماعة انصار الله

تحدثت مصادر صحفية عن مقتل 30 جندياً يمنياً وإصابة العشرات في الهجوم، من قبل جماعة ​أنصار الله​ التابعة ل​عبد الملك الحوثي​، الذي استهدف معسكرا تدريبيا شمال مدينة مأرب ب​اليمن​.

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