مقتل 30 جنديا من الجيش اليمني في قصف من جماعة انصار الله

تحدثت مصادر صحفية عن مقتل 30 جندياً يمنياً وإصابة العشرات في الهجوم، من قبل جماعة أنصار الله التابعة لعبد الملك الحوثي، الذي استهدف معسكرا تدريبيا شمال مدينة مأرب باليمن.
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