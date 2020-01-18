الصليب الأحمر: رفع عدد الفرق المستجيبة إلى 18 والجهوزية للقصوى

أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن رفع عدد الفرق المستجيبة إلى 18 فرقة نظراً لعدد النداءات الكبيرة التي يتلقاها المركز من وسط بيروت، وأعلنت كذلك رفع جهوزيتها إلى الدرجة القصوى.
وأوضح الصليب الأحمر اللبناني عن نقل اكثر من 66 إلى مستشفيات المنطقة و اكثر من 100 جريح تم إسعافهم على الأرض.
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