الصليب الأحمر: رفع عدد الفرق المستجيبة إلى 18 والجهوزية للقصوى

أعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​ عن رفع عدد الفرق المستجيبة إلى 18 فرقة نظراً لعدد النداءات الكبيرة التي يتلقاها المركز من ​وسط بيروت​، وأعلنت كذلك رفع جهوزيتها إلى الدرجة القصوى.

وأوضح الصليب الأحمر اللبناني عن نقل اكثر من 66 إلى مستشفيات المنطقة و اكثر من 100 جريح تم إسعافهم على الأرض.