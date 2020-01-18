المواطنون يناشدون الجيش التدخل لوقف أعمال الشغب بوسط بيروت

ناشد مواطنون عبر "​الخليج 365​" ​الجيش اللبناني​ التدخل بشكل عاجل وفوري لوقف اعمال الشغب في ​وسط بيروت​، معتبرين أن ما يحصل بات يشكل خطرا على حياة السكان في تلك المنطقة.

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