أكدت وزيرة الداخلية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​​ريا الحسن​​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انها "تعهدت اكتر من مرة بحماية ​التظاهرات​ السلمية، وكانت دائماً تقف الى جانب أحقية التظاهر، ولكن ان تتحول التظاهرات لاعتداء سافر على عناصر ​القوى الامنية​ والممتلكات العامة والخاصة، فهو امر مدان".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: لطالما تعهدت بحماية التظاهرات ولكن الاعتداء على قوى الامن هو امر مدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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