توجه عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "المتباكين على حقوق الطائفة الكاثوليكية"، مشيراً الى ان "​لبنان​ جديد يحاول أن يقوم نافضا عنه سموم الطائفية، والبعض يحاول ان يأخذ له دورا من زاوية بطولة المطالبة بحصة الطائفة"، متسائلاً "كم فرصة عمل أوجدتم لشباب الكاثوليك؟، وكم هجرة شاب كاثوليكي منعتم؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر عقيص للمتباكين على حقوق الطائفة الكاثوليكية: كم هجرة شاب كاثوليكي منعتم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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