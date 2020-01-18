أعتبر ​وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "هذا المشهد المؤسف في ​وسط بيروت​ عاصمة كل اللبنانين، يدفعنا لمناشدة المسؤولين أن يحزموا امرهم ويبادروا فورا إلى إعادة ​الأمن​ والهدوء".

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كانت هذه تفاصيل خبر مراد: المشهد ببيروت يدفعنا لمناشدة المسؤولين بالمبادرة لإعادة الأمن والهدوء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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