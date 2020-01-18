بعد مرور خمس ساعات على انطلاق موجات ​العنف​ في ​وسط بيروت​، والتي أدت لسقوط مئات الجرحى وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، تمكن ​الجيش اللبناني​ بعد أن أُعطي الأمر بمؤازرة من ​قوى الأمن الداخلي​ من التدخل وفرض الهدوء بالساحات بظرف ربع ساعة فقط.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اللبناني يُعيد الهدوء الى وسط بيروت بعد تأخر دام 5 ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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