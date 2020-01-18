افادت ​قوى الأمن الداخلي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "تعرّض الجرحى من عناصر قوى الأمن الداخلي للإعتداء في مستشفى الورديّة و​مستشفى الجامعة الأميركية​ من قبل بعض المشاغبين". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تعرّض جرحانا للإعتداء بمستشفى الورديّة والجامعة الأميركية من قبل المشاغبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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