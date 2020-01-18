وهاب: لا تسمحوا لمليشيات السلطة بجركم للفوضى

أعلن رئيس ​حزب التوحيد العربي​، الوزير السابق ​وئام وهاب​، أن "الفوضى تستفيد منها عصابات ​السلطة​ التي تتخذ من الفوضى مناسبة للإستمرار بالنهب". وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أكد وهاب أن "الفوضى تسيء للحراك بينما نرى أن التحرك الحضاري موجع أكثر"، مشيراً إلى أن "اللعبة من يقول آخ أولاً فلا تسمحوا لمليشيات السلطة بجركم للفوضى في الفوضى هم أقوى".

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