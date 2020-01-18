شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تقرير برلمانى يطالب بتسمية الشوارع والميادين بأسماء رموز مصر التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال مجلس النواب إلى الحكومة خلال الجلسات الأخيرة تقرير لجنة لاقتراحات والشكاوى عن اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد عبد العزيز الغول بشأن تسمية الشوارع والميادين فى العاصمة والمدن الجديدة بأسماء رموز مصر التاريخية وشهداء مصر من الشرطة والجيش، وأشار تقرير اللجنة إلى أن العميد وليد البيلى سكرتير عام مساعد محافظة قنا أن جميع شوارع مركز ومدينة نجع حمادى مسماة كما انه لا يوجد مدن جديدة مشيرا إلى أن الاقتراح خارج اختصاصه.

وأكد النائب فى اقتراحه ضرورة تسمية الشوارع والمدن الرئيسية فى العاصمة والمدن الجديدة لأسماء رموز مصر التاريخية قديما وحديثا بالاضافة إلى نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لهؤلاء الرموز عن طريق عمل لوحة الكترونية تعمل بالطاقة الشمسية وذلك لدعم الشباب بالمعلومات المفقودة عن رموز مصر وتاريخها العريق.

وأوصت لجنة الاقتراحات فى تقريرها لوزارة التنمية المحلية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسمية الشوارع والميادين فى العاصمة والمدن الجديدة بأسماء رموز مصر التاريخية.

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وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب مسار اللاقتراح برغبة منذ أن يتقدم به النائب حتى إحالته للحكومة :"مادة 234 لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس".

مادة 235 لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس، ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابةً بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.

مادة 236 يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، أو إلى اللجنة المختصة, الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين (234،235) من هذه اللائحة لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.