الجيش يحقق انتصارا صعبا على بني ملال و”يغرق سفينته” في المركز الأخير

عمق فريق الجيش الملكي جراح رجاء بني ملال، وانتصر عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما عشية اليوم السبت، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم الجولة 13 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وأنهى أصحاب الأرض ، الجولة الأولى متقدمين بهدف دون رد، من توقيع اللاعب عبد الله عميمي، في الدقيقة 23.

وكاد الفريق العسكري أن ينهي النصف الأول متقدما بأكثر من هدف لو أفلح في تحويل الفرص العديدة التي أتيحت له لأهداف، بينما لم يقلق الفريق الضيف راحة الحارس العسكري باعيو طيلة 45 دقيقة.

بداية الجولة الثانية لم تختلف كثيرا عن سابقتها، سيطرة كلية للجيش وتراجع شبه تام للفريق الضيف للخلف، غير أن دخول ياسين الصالحي بديلا غير الكثير من معطيات اللقاء.

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إذ تحولت السيطرة للفريق الملالي، وأصبح هو الطرف الضاغط كما أنه سجل هدفا رفضه الحكم، في الدقيقة 76.

وعرفت الدقائق العشر الأخيرة فرص خطيرة للفريق الزائر، خاصة عن طريق الكرات الثابتة لكنه لم يفلح في تحويلها إلى هدف التعديل.

لتنتهي المباراة بتحقيق الجيش لسادس انتصار له هذا الموسم، صاعدا للمركز السادس، بينما مني الفريق الملالي بهزيمته 11، قابعا في المركز الأخير برصيد نقطتين.