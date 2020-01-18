على بعد يوم من انعقاده.. المغرب يستغرب إقصاءه من مؤتمر برلين حول ليبيا

عبرت المملكة المغربية، اليوم السبت، عن استغرابها من إقصائها من المؤتمر المتوقع انعقاده، يوم غد الأحد، ببرلين حول ليبيا.
وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بلاغا، اليوم السبت، تُعبر فيه عن استغرابها، خصوصا أن المغرب كان دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية، على حد تعيير البلاغ.
وأضاف البلاغ أن “المملكة المغربية لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع”.
4وشدد البلاغ أن المغرب اضطلع بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات، والتي تشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد -الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين- من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي الشقيق”.
ومن المنتظر أن يتم، غدا الأحد، مؤتمر لمناقشة الأزمة الليبية، في العاصمة الألمانية برلين.
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