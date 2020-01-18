النصيري يخوض أول مباراة له مع إشبيلية وينهزم أمام ريال مدريد

خاض الدولي المغربي يوسف النصيري، اليوم السبت، أول مباراة له مع فريقه الجديد، إشبيلية الإسباني ، وذلك أمام فريق ريال مدريد، بملعب “سانتياغو بيرنابيو”، عن الجولة 20 من الدوري الاسباني “الليغا”.

ودخل مهاجم “أسود الأطلس”هذه المباراة بديلا في الدقيقة 65، وفريقه متعادلا بهدف لمثله، قبل أن تتلقى شباك إشبيلية الهدف الثاني، في الدقيقة 67. وتنتهي المباراة بهزيمة الفريق الأندلسي بهدفين مقابل هدف واحد.

وانضم النصيري لصفوف الفريق قادما من ليغانيس، خلال فترة الانتقالات الشتوية ، مقابل 20 مليون يورو، وهدفه الأول هو النسج على نفس منوال التألق الذي بصم عليه في تجربته السابقة.

جدير ذكره أن اشبيلية يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الاسباني ، برصيد 35 نقطة.