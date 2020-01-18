مناجم الموت بالمغرب المنسي…شاب: ننزل 400 متر تحت الأرض من أجل “خنشة” ملح ب 20 درهم-فيديو

بدوار تِنْكَرف قيادة بوتفردة ضواحي أزيلال، يتواجد منجم تقليدي على عمق أزيد من 400 متر تحت الأرض، هذا المنجم هو مصدر رزق العشرات من الأسر التي تعمد إلى استخراج الملح من تحت الأرض، وبيعه بدارهم زهيدة لتوفير لقمة عيش.

يحكي محمد شاب من أبناء المنطقة ل “اليوم24” عن تاريخ هذا المنجم، مشيرا إلى أنه مصدر رزقه والعشرات. ويقول: “منذ الإستعمار الفرنسي والناس يشتغلون في هذا المنجم، ينزلون إلى عمق 400 متر للبحث عن الملح داخله”.

وأشار محمد في حديث، إلى أن العمال يغامرون بحياتهم لغياب البديل: “من أجل “خنشة” من الملح ب20 درهم يخاطرون بحياتهم”، وأن المنجم ورغم خطورته يبقى هو المورد الوحيد للساكنة لتوفير الأكل ومصاريف الدراسة للأطفال بالمنطقة.

حوادث كثيرة تقع بالمنجم حيث توفي 4 أشخاص، كان آخرهم عامل لقي مصرعه بعدما تزامن نزوله إلى المنجم مع موجة برد “جريحة” ما تسبب في مصرعه داخل المنجم.