الحزب الشيوعي والجبهة: المطلوب شطب المحرّضين والعنصريين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعتبر الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إقدام حزب "يسرائيل بيتنو" على تقديم طلب لشطب ترشيح النائبة هبة يزبك جزءًا من مساعي نزع شرعية الجماهير العربية وقيادتهم المنتخبة ووزنهم وتأثيرهم السياسية.
إنّ القائمة المشتركة كلّها، بمركّباتها ومرشحيها كافةً، ترفض الاحتلال والعدوانية. وتؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان بكل الوسائل المشروعة، وترفض المساس بالمدنيين من أي طرف. وفي الوقت الذي يقوم رئيس الحكومة بشرعنة القوى الفاشية والعنصرية التي تحرّض على الحرب والعنصرية والتمييز، تجري محاولات لشطب قوى تدعو إلى السلام والمساواة والحياة المشتركة.
إنّ موقف قائمة "كاحول لافان" في هذا الصدد يندرج ضمن محاولتهم لمغازلة اليمين، بدلًا من طرح بديل سياسي. ولن يؤدي هذا إلا إلى تقوية اليمين وتعزيز هيمنته السياسية. لقد آن الأوان أن يفهم الجميع أنّ ضرب شرعية المواطنين العرب يصبّ في مصلحة استمرار حكم اليمين الفاشي والاستيطاني بزعامة نتنياهو.
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