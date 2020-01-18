المسماري: أردوغان مسؤول عن انتشار الإرهاب في ليبيا وأوروبا

السبت 18 يناير 2020

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو المسؤول عن إنتشار الإرهاب في ليبيا وأوروبا .



وأوضح في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم السبت، أن أردوغان قام بنقل أسلحة وإرهابيين متعددي الجنسيات إلى ليبيا .. مضيفاً أنه خلال 48 ساعة الماضية ارسل أردوغان عناصر سورية إرهابية إلى أوروبا .

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وكان رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، قال السبت، إن المجتمع الدولي على يقين من فشل حكومة "السراج"، في إشارة إلى حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، مضيفاً أن "تركيا جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل في ليبيا".

ونقلت قناة ليبيا على "تويتر" عن صالح تأكيده أنه يجب خروج ما سمّاها "العصابات" من العاصمة الليبية لاستمرار وقف إطلاق النار.

وأضاف رئيس البرلمان الليبي أن "تركيا تهدف لفرض جماعة الإخوان على حكم ليبيا"، مشدداً على أن "الشعب الليبي لا يقبل تهديد تركيا وسيدافع عن بلاده"