الجعدي يتساءل : لماذا تسعى الشرعية لعرقلة إتفاق الرياض نيابة عن الحوثي؟

السبت 18 يناير 2020

تساءل عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الأمين العام المساعد للهيئة، فضل الجعدي عن سبب سعي الشرعية لعرقلة إتفاق الرياض نيابة عن ميليشيا الحوثي الإنقلابية .



وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "طالما واتفاق الرياض نص على مواجهة الحوثي ، فلماذا تسعى الشرعية نيابة عن الحوثي لعرقلته ؟!، وطالما وهو نص على محاربة الإرهاب ، فلماذا تصر الشرعية نيابة عن ادوات الإرهاب لإفشاله .؟!" .

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قبل أن يستدرك قائلاً "إن الأسباب تبدو واضحة ولا تحتاج الى ذكاء ، فالجناح المعطل يمثل قاسما مشتركا في الحالتين .!!" .

ويتهم المجلس الإنتقالي، الحكومة الشرعية بعرقلة تنفيذ إتفاق الرياض خاصة بعد رفض قواتها المتواجدة في شبوة الإنسحاب من المواقع التي إحتلتها خلال الأحداث التي شهدتها المدينة في أغسطس الماضي .