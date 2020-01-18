أزمة خبز في الحديدة بسبب إغلاق الأفران وارتفاع سعر الدقيق

السبت 18 يناير 2020

أغلقت عدد من المخابز والأفران في محافظة الحديدة (غرب اليمن) أبوابها جراء ارتفاع سعر أكياس الدقيق بشكل كبير.



وقالت مصادر محلية إن "المخابز أغلقت أبوبها إثر ارتفاع أسعار الدقيق" مشيرةً إلى أن ذلك تسبب في أزمة كبيرة في الخبز لدى السكان.

وأضافت المصادر أن غالبية سكان المدينة يعتمدون على الأفران بشكل رئيسي في توفير الخبز، خصوصاً بعد تجدد أزمة انعدام أسطوانات الغاز المنزلي وارتفاع أسعارها.

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ويعيش سكان الحديدة ظروفاً إنسانية صعبة، منذ بدء الحرب، بسبب تراجع أوضاعهم الاقتصادية، وعدم توفر الخدمات الأساسية.

وحسب منظمة الأمم المتحدة، فإن سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني منذ بدء الحرب في مارس/ آذار عام 2015.

ووفقاً للمنظمة، فإن اليمن يمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 80 في المائة من سكانه (24 مليون شخص) إلى المساعدات الإغاثية العاجلة