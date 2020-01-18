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شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى في هجوم حوثي بصاروخ باليستي إستهدف معسكراً في مأرب والان مع التفاصيل
السبت 18 يناير 2020
قالت مصادر إعلامية، ان ميليشيا الحوثي الإنقلابية إستهدفت مساء اليوم بصاروخ باليستي معسكراً تابعاً للشرعية في مدينة مأرب شرق العاصمة صنعاء .
وذكرت المصادر، أن الصاروخ إستهدف معسكر الإستقبال في منطقة الميل في مارب ونتج عنه سقوط عشرات الجرحى والشهداء من جنود الشرعية .
ولم تؤكد أو تنفي أي من المصادر الرسمية حتى الآن الحادثة .
تجدر الإشارة إلى ان مدينة مأرب تخضع بشكل كامل لسيطرة حزب الإصلاح الذراع العسكري والسياسي لتنظيم الإخوان في اليمن .
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