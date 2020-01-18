بن عزيز : العمليات العسكرية ضد الميليشيات تسير حسب الخطط المرسومة

السبت 18 يناير 2020

أكد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، أن العمليات العسكرية تسير بحسب الخطط المرسومة الرامية لاستكمال التحرير واستعادة الدولة وتخليص اليمنيين من ظلم مليشيا الحوثي الكهنوتية.



وأشاد خلال ترأسه إجتماعاً لقيادات العمليات المشتركة، اليوم السبت، بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني، اليوم، في جبهات مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء .. لافتاً إلى إستمرار العمليات القتالية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في مختلف الجبهات .

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وبحسب وكالة سبأ الرسمية، ناقش الإجتماع التطورات الميدانية والعمليات القتالية التي يخوضها أبطال الجيش الوطني مسنودين بتحالف دعم الشرعية في مختلف الجبهات.

وثمّن بن عزيز دور تحالف دعم الشرعية ودعمه المستمر لاستعادة الدولة اليمنية ودحر التمرد المدعوم إيرانياً، والذي يهدد استقرار اليمن والمنطقة العربية.