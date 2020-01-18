شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواعيد رحلات اليمنية غداً الأحد والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020 تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الأحد الموافق 19 يناير 2020م عدد من الرحلات الجوية على النحو التالي :

رقم الرحله 603. خط الرحله : القاهره - عدن . الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل . (توقيت القاهره) الوصول : 0645 صباحا. رقم الرحله 532. خط الرحله : عدن - الرياض. الاقلاع : 0800 صباحا. Advertisements الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحله : 533. خط الرحله : الرياض- عدن. الاقلاع : 1230 ظهرا. (توقيت الرياض) الوصول : 1530 عصرا. رقم الرحله 602. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1630 مساء. الوصول: 1900 مساء.

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