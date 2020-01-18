هجوم مسلح يستهدف عناصر الجيش جنوبي كركوك

أفاد مصدر امني في محافظة كركوك، السبت، بمقتل جندي وإصابة اثنين بهجوم مسلح جنوبي المحافظة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عناصر الجيش العراقي تعرضوا لهجوم مسلح في قضاء داقوق قرية عرب كوي جنوبي كركوك". وأضاف أن "الهجوم اسفر عن استشهاد جندي وإصابة اثنين آخرين".

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