الحريري عن ما جرى في بيروت: مشهد مجنون وينذر بعواقب وخيمة

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، مواجهات اندلعت بين متظاهرين وقوات الأمن، وسط بيروت، واصفا إياها بأنه "مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض وينذر بعواقب وخيمة".



وأضاف "لن يحترق حلم رفيق الحريري بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات. ولن نسمح لأي كان إعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس". وقال الحريري، عبر تويتر مساء اليوم السبت، "مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب. لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية".وأضاف "لن يحترق حلم رفيق الحريري بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات. ولن نسمح لأي كان إعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس". وتابع "القوى العسكرية والأمنية مدعوة إلى حماية العاصمة وكبح جماح العابثين والمندسين".

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