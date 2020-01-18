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هاتريك هالاند يقود دورتموند لقلب الطاولة بخماسية على أوجسبورج

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2020-01-18 | 18:13

هاتريك هالاند يقود دورتموند لقلب الطاولة بخماسية على أوجسبورج

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قلب فريق بوروسيا دورتموند الطاولة على مُضيفه أوجسبورج وحول تأخره من خسارة بهدف إلى فوز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب "دبليو دبليو كي أرينا"، ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشر من الدوري الألماني.
انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم أصحاب الأرض، بهدف المهاجم فلوريان نايديرليشنير في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن ماركو ريكتشير من إحراز الهدف الثاني لـ أوجسبورج في الدقيقة 46، وفي الدقيقة 49 سجّل جوليان براندات هدف تقليص الفارق لبوروسيا دورتموند.


واستمر الجنون في المباراة، بعدما تمكن نايديرليشنير من إحراز الهدف الثالث لأجسبورج بعدها بدقائق معدودة في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 56 شارك الوافد الجديد، إيرلينج هالاند كبديل، وقلب المباراة رأسًا على عقب، حيث سجل الهدف الثاني لدورتموند مقلصًا النتيجة في الدقيقة 59 وبعدها بدقيقتين تمكن سانشو من إحراز الهدف الثالث لفريقه والتعادل في الدقيقة 61، وفي الدقيقة 70 واصل هالاند تألقه وسجّل الهدف الثاني له في المباراة والرابع لفريقه.


وواصل هالاند تألقه في المباراة، وأحرز في الدقيقة 79 الهدف الثالث له "هاتريك" والخامس لبوروسيا دورتموند.

هذا الانتصار رفع رصيد بوروسيا دورتموند للنقطة 33، ليحتل الفريق المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري الألماني، فيما توقف رصيد أوجسبورج عند 23 نقطة بالمركز العاشر.

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