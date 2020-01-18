كرستال بالاس يُخمد انتفاضة مانشستر سيتي في البريميرليج

وبدأت المباراة بشكل متكافئ بين الفريقين حيث عاد روي هودسون للدفاع في منطقته ولعب على الكرات الهوائية الطويلة كما يفعل دائمًا.
وفي الدقيقة التاسعة والثلاثين نجح كينك توسون في تسجيل هدف التقدم لصالح كريستال بالاس بعد خطأ من حارس مرمى السيتي إيدرسون.
وعلى ذلك انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الضيف بهدف مقابل لا شيء، في مواجهة لم يظهر فيها السيتي الوجه الأفضل في يوم عيد ميلاد بيب جوارديولا التاسع والأربعين.
في شوط المباراة الثاني استمرت الأمور على ما هي عليخ رغم محاولات مانشستر سيتي حتى الدقائق الـ 10 الأخيرة التي انقلبت فيها المباراة أكثر من مرة.
وفي الدقيقة الثانية والثمانين واصل المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو تألقه وسجل هدف التعادل لصالح مانشستر سيتي ليعيد الفريق إلى المباراة من جديد.
وفي الدقيقة السابعة والثمانين عزز الهداف التاريخي للبريميرليج من اللاعبين الأجانب أجويرو التقدم بهدف ثانٍ له وللفريق لتذهب المباراة في اتجاه فوز السيتي.
ولكن في الدقيقة الـ 90 أدرك كريستال بالاس التعادل عبر هدف ذاتي سجله فيرناندينيو في مرمى فريقه لتعود المباراة إلى نقطة الصفر من جديد.
ورغم احتساب حكم اللقاء لـ 5 دقائق كوقت محتسب بدلًا من الضائع، إلا أن هذه الدقائق لم تشهد الجديد لتنتهي المباراة على وقع تعادل مخيب للآمال بالنسبة لمانشستر سيتي.
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