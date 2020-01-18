- 1/2
- 2/2
2020-01-18 | 17:48
2,211 مشاهدة
حقق فريق ريال مدريد، الفوز على ضيفه إشبيلية، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.
وسجل كاسيميرو هدفي ريال مدريد (57)، و(69)، فيما جاء هدف إشبيلية عن طريق لوك دي يونج (64).
وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 43 نقطة، في صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 35 نقطة في المركز الرابع.
وأقام لاعبو إشبيلية ممرًا شرفيًا قبل بداية المباراة، بعد تتويج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني.
وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 43 نقطة، في صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 35 نقطة في المركز الرابع.
وأقام لاعبو إشبيلية ممرًا شرفيًا قبل بداية المباراة، بعد تتويج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر بالقدم والرأس.. ثنائية كاسيميرو تقهر إشبيلية وتضع الريال في صدارة الليغا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.