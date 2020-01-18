بالقدم والرأس.. ثنائية كاسيميرو تقهر إشبيلية وتضع الريال في صدارة الليغا

وسجل كاسيميرو هدفي ريال مدريد (57)، و(69)، فيما جاء هدف إشبيلية عن طريق لوك دي يونج (64).

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 43 نقطة، في صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 35 نقطة في المركز الرابع.



وأقام لاعبو إشبيلية ممرًا شرفيًا قبل بداية المباراة، بعد تتويج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني.