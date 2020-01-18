قيادي كردي يقارن بين استقالات بلاتيني وبلاتر واتحاد الكرة العراقي

وكان اتحاد الكرة قد أعلن استقالته الجماعية مقابل تنازل النجم الدولي السابق عدنان درجال، عن جميع القضايا في المحاكم العراقية ومحكمة النزاعات الرياضية الدولية "كاس".

وقال شنكالي في تغريدة على "تويتر"، إن "بلاتيني احد اساطير كرة القدم كان رئيساً للاتحاد الاوربي، سيب بلاتر رئيس الفيفا تم اتهامهما بالرشوة استقالا ولم يشترطا تنازل الفيفا عن اتهامهما".



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واضاف "حرم بلاتيني من اي نشاط رياضي لسنوات،الاتحاد العراقي الذي اغلب اعضائه لاعلاقة لهم بكرة القدم يقدمون الاستقالة بشروط.. مهزلة".

ومن المقرر أن تجتمع الهيئة العامة للاتحاد في الـ25 من كانون الثاني الحالي من أجل اعتماد هيئة إدارية مؤقتة تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة.