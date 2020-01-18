الاتحاد الأوروبي يرفض التنقيب غير القانوني لتركيا بالمنطقة الاقتصادية لقبرص

وجه الاتحاد الأوروربي صفعة قوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأعلن، السبت، رفضه أنشطة التنقيب غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية لقبرص واعتبرها خطوة تعرقل الحوار.

وتحولت أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السيطرة على غاز البحر المتوسط إلى كابوس مزعج، بسبب النجاحات المتتالية لمصر في تحقيق اكتشافات ضخمة بمياه البحر المتوسط، إضافة إلى اتساع هوة الخلاف بين تركيا من جهة واليونان وقبرص ومصر من جهة أخرى.

واعتادت تركيا إثارة التوترات الإقليمية، بالتزامن مع إعلانها، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدء التنقيب عن النفط والغاز في مياه شرقي المتوسط، وتأكيد أردوغان أن "تركيا لن تسمح باستغلال احتياطيات الغاز في المياه التركية وفي شمال قبرص" شرق البحر المتوسط.

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وهددت تركيا باستخدام القوة ضد جارتيها "قبرص واليونان" طمعاً في الاستحواذ أو حتى مشاركتهم في الثروات النفطية والغازية بمياه البحر المتوسط.

وهددت أنقرة باستخدام القوة ضد سفن كانت متجهة شرق المتوسط للتنقيب عن الغاز لصالح اليونان، وذلك بعد أن أوقفت البحرية التركية مطلع فبراير/شباط 2018 الحفار "سايبم 12000" التابع لشركة إيني الإيطالية، وهو في طريقه للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص.

وتعارض تركيا قيام قبرص بالتنقيب عن النفط، زاعمة أن ذلك يتناقض مع حقوقها، إذ قال أردوغان إن تركيا "لن تقبل أبداً بمثل هذه المحاولات باستبعاد بلدنا وجمهورية شمال قبرص التركية"، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وأثارت التحركات التركية غضب دول الاتحاد الأوروبي، التي أبدت تضامنها مع قبرص واليونان، ودعت أنقرة إلى وقف الأنشطة المسببة للتوترات، وأعطت دول الاتحاد قبرص الحق في "التنقيب عن الموارد الطبيعية واستغلالها وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي".