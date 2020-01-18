تونس تعتذر عن عدم المشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا

تونس تعتذر عن عدم المشاركة في مؤتمر برلين

أعلنت تونس، مساء السبت، عدم مشاركتها في مؤتمر برلين المقرر عقده غداً الأحد؛ بشأن ليبيا.

وأصدرت وزارة الخارجية التونسية بياناً تعتذر فيه عن عدم المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا، معربة عن شكرها وامتنانها للدعوة التي تمّ توجيهها، الجمعة، إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي.

وأرجع البيان عدم المشاركة إلى ورود الدعوة متأخراً، أمس الجمعة، ونظراً لعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وبينت الخارجية التونسية أن تونس التزمت منذ اندلاع الأزمة في ليبيا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد، وحرصت دائماً على التدخل بالحسنى لتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، وهي لا تزال تتمسك بهذا التوجه.

وقالت إن تونس تقف على نفس المسافة من جميع الفرقاء الليبيين، داعية إلى ضرورة إيجاد حل سياسي بعيداً عن التدخل الخارجي الذي أضر بالشعب الليبي، وأن تونس من أكثر الدول تضرراً من تأزم الأوضاع في ليبيا.



كما أعلنت الخارجية التونسية أنه "مع مراعاتها لمبادئ القانون الدولي الإنساني، قد تضطر تونس إلى اتخاذ جميع الإجراءات الحدودية الاستثنائية المناسبة لتأمين حدودها وحماية أمنها القومي أمام أي تصعيد محتمل للأزمة في ليبيا".

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وألمحت إلى أن تونس كانت المقصد الرئيسي لليبيين والملاذ لآلاف النازحين من الجنسيات الأخرى منذ عام 2011، ما يجعل زعزعة الأوضاع في ليبيا تعتبر مسألة أمن قومي بالنسبة إلى تونس، وسيظل الشعب الليبي دوماً مرحباً به تحت أي ظرف.

وتستضيف العاصمة الألمانية برلين، غداً الأحد، مؤتمراً للسلام في ليبيا في الحي الحكومي وسط العاصمة، وفق بيان سابق لمكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقبل يوم من انطلاق المؤتمر، كشفت وكالة الأنباء الحكومية الألمانية النقاب عن مسودة لحل الأزمة، أعدتها الأمم المتحدة، وتنص على وقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق شامل لقرار مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وخلال الأشهر الماضية، جرت 5 اجتماعات تحضيرية للمؤتمر في برلين، بمشاركة ممثلي عدة دول ومنظمات دولية، نوقشت خلالها المسودة الأممية.

وينتظر المؤتمر مشاركة عالية المستوى، حيث أكدت 10 دول مشاركتها في أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

والتقى المشير خليفة حفتر، مساء الخميس، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس؛ حيث أكد استعداده للمساهمة في إنجاح مؤتمر ليبيا في برلين، وهو مستعد للمشاركة، كما كرر التزامه بوقف إطلاق النار الحالي.

وأفادت الحكومة الألمانية بأن مؤتمر برلين ستشارك به الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات ومصر والكونغو وإيطاليا والجزائر وتركيا.