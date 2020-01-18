السيسي يوجه رسالة للجيش المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

وقال السيسي في رسالته: ”أتوجه لقادة وأفراد القوات المسلحة بأسمى آيات الاعتزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسستنا العسكرية، التي ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعيًا ومعنوياً مرت بها مصر في السنوات الأخيرة“.



وأعرب عن اعتزازه ”بما شهدته المؤسسة العسكرية من أداء راق خلال افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، عكس القدرات الاحترافية العالية لقواتنا المسلحة، وما تتمتع به من كفاءة واستعداد قتالي متقدم“.

Advertisements

وطالب السيسي قوات الجيش بـ“بذل المزيد من الجهد والعرق والتفاني في التدريبات للحفاظ على هذا المستوى الرفيع، وصولاً إلى أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليكم“.

وافتتح الرئيس المصري قبل أيام قاعدة ”برنيس“ العسكرية بالبحر الأحمر. وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رسالة إلى القوات المسلحة، في أعقاب تدريبات عسكرية ضخمة أطلق عليها ”قادر 2020“ جرى تنفيذها بالمحاور الاستراتيجية، خاصة الحدود الغربية المتاخمة لليبيا، والبحرين الأحمر والمتوسط.

وأشاد السيسي، في رسالة نشرها المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بالمستوى الذي وصل إليه أفراد المؤسسة العسكرية، وطالب فيها القوات بأن تكون على أقصى درجات الاستعداد.

تأتي رسالة السيسي في ظل توترات متزايدة في الشرق الأوسط، خاصة في ليبيا التي نشرت تركيا رسميًا قوات على أرضها.