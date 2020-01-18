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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات: ندعم الجهود الألمانية لعقد مؤتمر حول ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تغريدة على تويتر، مساء الجمعة، إن "الإمارات تدعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لعقد مؤتمر حول ليبيا، وأهداف المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار" فيها. وأضاف قرقاش أنه "يتطلع لنجاح مؤتمر برلين" وشدد على أهمية الجهود المشتركة لإنهاء الصراع الليبي. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، إن "مؤتمر برلين الذي سيعقد الأحد، يجب أن يحاول تنفيذ حظر على الأسلحة مجدداً في ليبيا". ويُذكر أن الحكومة الألمانية أوضحت الثلاثاء الماضي، أن اللقاء سيكون على مستوى زعماء الدول، وذلك بعد تشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وأنها دعت للمشاركة فيه، الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، والإمارات، وتركيا، والكونغو، وإيطاليا، ومصر، والجزائر، إلى جانب ممثلي الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق في طرابلس، برئاسة فائز السراج.
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