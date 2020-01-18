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ترمب لخامنئي: انتبه إلى كلامك البذيء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشعب الإيراني إلى الوقوف في وجه نظامه الإرهابي الذي يسعى إلى تدمير كل شيء.

وقال في رسالة وجهها إلى الشعب عبر حسابه في «تويتر» باللغتين الإنجليزية والفارسية «يستحق شعب إيران النبيل الذي يحب أمريكا حكومة تهتم بمساعدته على تحقيق أحلامه أكثر من قتله بسبب مطالبته بالاحترام»، وأضاف «بدلا من قيادة إيران نحو الخراب، ينبغي على قادتها التخلي عن الإرهاب وجعل إيران عظيمة مرة أخرى».

ودعا الرئيس الأمريكي، المرشد الأعلى علي خامنئي، أن ينتبه بشدة إلى ما يقوله، وذلك بعدما انتقد خامنئي الولايات المتحدة بشدة في خطبة الجمعة في طهران، مشيرا إلى أن خطابه الحاد، الذي هاجم فيه الولايات المتحدة «الشريرة»، ووصف بريطانيا وفرنسا وألمانيا بـ»خدام أمريكا»، كان خاطئا.

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وقال ترمب على تويتر «المدعو المرشد لإيران الذي لم يكن على هذا القدر من العلو أخيرا، قال بعض الأشياء البذيئة بخصوص الولايات المتحدة وأوروبا»، وأضاف «اقتصادهم ينهار وشعبهم يعاني. يجب عليه أن ينتبه بشدة إلى كلامه».

وكان خامنئي كتب على حسابه في تويتر «الحكومة الأمريكية الشريرة تكرر قولها بأنها تقف إلى جانب الشعب الإيراني، إذا كنتم تقفون إلى جانب الشعب الإيراني، فإنكم تقفون فقط لطعنه في القلب بخناجركم المسمومة، وطبعا أنتم فشلتم حتى الآن في ذلك، وسوف تستمرون في الفشل».

على صعيد آخر، أفاد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، بأن الإدارة الأمريكية اطلعت على فيديو يظهر جثثا لمتظاهرين إيرانيين في شاحنات. وردا على تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، والتي قال فيها إن بلاده قد تنقل المعركة خارج حدودها، أكد هوك أن تهديدات طهران تزيد عزلتها في العالم.

وأضاف هوك في مؤتمر صحفي أن أوروبا بدأت في الرد على الابتزاز الإيراني في الملف النووي، مشيرا إلى أن إدارة بلاده تلقت معلومات عن قادة النظام الإيراني المسؤولين عن القمع، ونجحت في جعل الثمن باهظا على النظام الإيراني ومن يساعده.