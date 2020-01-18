السيسي يوجه رسالة للقوات المسلحة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، رسالة تقدير للقوات المسلحة، وذلك بعد المناورة "قادر 2020" التي تعد ثاني تدريب عسكري ضخم منذ بداية يناير الجاري.

وقال السيسي في رسالته، التي نشرها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي: "بالأصالة عن نفسي وعن أبناء الشعب المصري، أتوجه لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة بأسمى آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسستنا العسكرية التي ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا ومعنويا مرت بها مصر في السنوات الأخيرة".

وعن مناورات "قادر 2020"، قال الرئيس السيسي في رسالته: "لقد لمسنا جميعا حجم الفخر والتقدير الذي أبداه الشعب المصري العظيم، وهو يتابع الأداء الراقي لأبنائه من رجال القوات المسلحة خلال المناورة "قادر 2020"، التي تمت بأحدث الأسلحة والمعدات".

وأضاف السيسي: "هذا يزيد من رفعة جيشه لديه، الذي يسطر كل يوم البطولات والتضحيات للحفاظ على مقدرات وأمن واستقرار وطنهم، في ظل التحديات المتعددة التي تحيط ببلدنا وتعصف بمنطقتنا".

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وشارك في مناورات "قادر 2020" القوات البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى قوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة والمظليين، حيث شملت عدد من الأنشطة القتالية على ساحل البحر المتوسط التي تنفذ على كافة الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحراً وجواً.

وأضاف السيسي في رسالته: "يشرفني أن أعرب عن اعتزازي وفخري بما شهدته من أداء راق خلال افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، مما عكس القدرات الاحترافية العالية لقواتنا المسلحة ، وما تتمتع به من كفاءة واستعداد قتالي متقدم".

وطالب السيسي أفراد وقيادات القوات المسلحة بـ"بذل المزيد من الجهد والعرق والتفاني في التدريبات للحفاظ على هذا المستوى الرفيع، وصولا إلى أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليهم".

وأكد السيسي على ثقته في أن "القوات المسلحة العريقة ستظل على عهدنا بها، مثالا يُحتذى به في الانضباط والتفان والعمل وإنكار الذات".

والأربعاء الماضي، افتتح الرئيس السيسي قاعدة "برنيس" العسكرية، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية في منطقة البحر الأحمر.