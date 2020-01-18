السيسي يصل ألمانيا للمشاركة في فعاليات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مدينة برلين الألمانية، مساء اليوم السبت، للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، المقرر عقدها يوم غد الأحد.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي وصل إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، بناءاً على دعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وكان الرئيس السيسي قد تلقى قبل أيام اتصالاً هاتفياً من أنجيلا ميركل، حيث تناول الاتصال التباحث بشأن الوضع في ليبيا.
وأطلعت ميركل الرئيس السيسي على الجهود والاتصالات الالمانية الاخيرة ذات الصلة بالملف الليبي سعيًا لبلورة مسار سياسى لتسوية القضية، وتم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على ليبيا والمنطقة.
وتم التوافق على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية ينبغي صياغته في إطار شامل يتناول كل جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وكذلك تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.
وبعد برلين، سيتوجه السيسي إلى العاصمة البريطانية لندن لحضور قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، المقرر عقدها في الـ 20 من يناير الجاري، تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
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