الخارجية العراقية: وصول وزير الخارجية الأردني إلى بغداد

أعلن مصدر في ​وزارة الخارجية العراقية​، لوكالة "​روسيا اليوم​"، عن وصول وزير الخارجية الأردني ​أيمن الصفدي​، إلى العاصمة العراقية ​بغداد​. وأشار المصدر إلى "وزير الخارجية الأردني يحمل معه رسالة من الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين"، لافتاً إلى أنه "سيعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي ​محمد علي الحكيم​" غداً في بغداد. إضغط للمزيد

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