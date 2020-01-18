أكد مبعوث ​الأمم المتحدة​ إلى ​ليبيا​ ​غسان سلامة​، "وصول مقاتلين من ​سوريا​ إلى ليبيا"، مقدرا "عددهم بما يتراوح بين ألف وألفين"، معبراً عن "أمله في إعادة فتح موانئ ​النفط​ في شرق البلاد سريعا بعد إغلاقها، قبل عقد قمة ​برلين​ التي تهدف للتوصل لهدنة"، مشيراً إلى أن "القمة المقررة في برلين ستناقش على الأرجح الإغلاق لتجنب استمراره لأسابيع أو أشهر مثلما حدث في مرات سابقة شهدت الاستيلاء على منشآت نفطية، ومن المتوقع أن تسعى ​ألمانيا​ والأمم المتحدة للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد في ليبيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلامة: يمكنني تأكيد وصول نحو 2000 مقاتل سوري إلى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.