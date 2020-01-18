الخارجية البولندية: نتيجة ممارسات الاتحاد السوفيتي تضررت الثقافة البولندية

أعلنت ​وزارة الخارجية البولندية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "حقوق وارسو على تحف فنية في متاحف ​روسيا​"، معتبرة انه "نتيجة ممارسات الاتحاد السوفيتي، تضررت الثقافة البولندية".

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