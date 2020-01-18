الخارجية الإيطالية: اقترحنا صياغة آلية إيطالية روسية تركية للتسوية في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن "طرح روما مبادرة لصياغة آلية ثلاثية تضعها ​إيطاليا​ و​روسيا​ و​تركيا​ لتنسيق جهود تسوية ​الأزمة​ الليبية"، مشيداً بـ"المبادرة الروسية التركية الأخيرة التي تحث على وقف القتال بين قوات ​حكومة​ الوفاق الليبية بقيادة ​فايز السراج​، و"​الجيش الوطني​ الليبي" بقيادة ​خليفة حفتر​"، مؤكداً أن "هذه المبادرة لعبت دورا كبيرا على صعيد المساعي الرامية إلى تسوية النزاع".

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